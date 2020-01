RuPaul’s Drag Race 12: svelato il cast della nuova stagione (Di venerdì 24 gennaio 2020) RuPaul’s Drag Race torna con la stagione 12 dal prossimo 24 febbraio. Ad annunciarlo è stata RuPaul sui social svelando il nuovo cast composto da 13 regine. Fra la serie di Netflix Aj And The Queen, la versione britannica di RuPaul’s Drag Race (già confermata per il secondo anno consecutivo) e la quinta stagione di All Stars, RuPaul si è confermata essere una vera Drag queen stakanovista. Nessuna come lei. Non vedo l’ora di vedere la Season 12. Qual è la vostra regina preferita? RuPaul’s Drag Race 12 cast Aiden Zhane Brita Crystal Methyd Dahlia Sin Gigi Goode Heidi N Closet Jackie Cox Jaida Essence Hall Jan Nicki Doll Rock M. Sakura Sherry Pie Widow Von’Du I pledge allegiance to the Drag… <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1fa-1f1f8.png" alt=" bitchyf

EfektoTv : 'RuPaul's Drag Race 12' anuncia su estreno - prosciuttoxcx : @ormoneinpalla ma quindi qualcuno sa chi sono e ama le cose che dico???? comunque... rupaul’s drag race is not it anymore - laura_cadonii : #DragRace Ok allora da grande fan di Rupaul's Drag race devo dire che anno dopo anno le stagioni sono andate sceman… -