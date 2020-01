Ragazza cinese mangia un pipistrello: “È la specie che potrebbe aver diffuso il Coronavirus” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Coronavirus, una Ragazza mangia un pipistrello al ristorante: il video diventa virale Vestita in abiti eleganti, seduta in un ristorante chic a Hong Kong, una Ragazza cinese mangia un pipistrello intero, servito nel piatto. Il video è diventato virale in poco tempo, soprattutto perché è da mammiferi volanti che si presume provenga il nuovo virus mortale che ha colpito la Cina, il temuto coronavirus. Il nuovo ceppo del coronavirus, emerso nella città di Wuhan, ha già ucciso almeno 25 persone, ma sono in tanti a essere infetti e gli scienziati del Paese temono che possa essersi diffuso agli esseri umani da serpenti o pipistrelli. Coronavirus, il pipistrello servito a tavola in un ristorante cinese Secondo un importante virologo cinese, che ha collaborato per fermare l’epidemia di Sars in Asia nel 2003, questo nuovo ceppo di coronavirus mortale dalla Cina potrebbe portare a ... tpi

