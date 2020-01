“Qui c’è un ebreo”: scritta nella notte sulla porta di casa del figlio di una deportata a Mondovì (Cuneo) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mondovì, scritta “Qui c’è un ebreo” sulla porta del figlio di una deportata A pochi giorno dal Giorno della Memoria è comparsa sulla porta di casa del figlio di una deportata una scritta antisemita: “Juden hier”, qui abita un ebreo, e una stella di David disegnata sotto. La vicenda è avvenuta a Mondovì, in provincia di Cuneo. La scritta sarebbe apparsa nella notte tra giovedì 23 e domenica 24 gennaio sulla porta dell’abitazione di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana, deportata a Ravensbruck come politica ma testimone dell’Olocausto. In quella casa ora vive il figlio, che proprio qualche giorno prima aveva ricordato su un giornale locale la madre. Il figlio di Lidia Rolfi ha sporto denuncia contro ignoti. “Ho attraversato questa porta molte volte. La scritta è apparsa oggi, dopo che Aldo è intervenuto su un giornale locale per ... tpi

“Qui c’è un ebreo” : scritta nella notte sulla porta di casa del figlio di una deportata : Mondovì, scritta “Qui c’è un ebreo” sulla porta del figlio di una de porta ta A pochi giorno dal Giorno della Memoria è comparsa sulla porta di casa del figlio di una de porta ta una scritta antisemita: “Juden hier”, qui abita un ebreo, e una stella di David disegnata sotto. La vicenda è avvenuta a Mondovì, in provincia di Cuneo. La scritta sarebbe apparsa nella notte tra giovedì 23 e domenica 24 gennaio sulla porta ...

Denver turbato al GF - nomination ‘minacciate’ : “Qui c’è una mina vagante” : Andrea Denver preoccupato al Grande Fratello Vip: la sua riflessione nella notte non passa inosservata La riflessione di Andrea Denver non è passata inosservata all’occhio del Grande Fratello Vip. Prima di andare a dormire, questa notte il gieffino si è confidato con Ivan Gonzalez, rivelandogli un suo importante sospetto. Ciò è accaduto dopo le no mina tion […] L'articolo Denver turbato al GF, no mina tion ‘ mina cciate’: ...

Banca Popolare di Bari - gli audio segreti : “Qui c’erano conti truccati. Nessun commissariamento - Bankitalia dalla nostra parte” : Banca Popolare di Bari , gli audio segreti : “Qui c’erano conti truccati. Nessun commissariamento , Bankitalia dalla nostra parte” I vertici della Banca Popolare di Bari , pochi giorni prima dell’esplosione della crisi, rassicuravano i manager spiegando di avere Banca d’Italia e governo dalla propria parte e parlavano di conti economici delle filiali “truccati” o “taroccati” nel passato. A ...

Tottenham - le prime parole di Mourinho : “Qui c’è il miglior stadio al mondo. Ecco cosa posso promettere” : “Non potrei essere più felice e non vedo l’ora di affrontare la sfida”. Sono le prime parole di José Mourinho , ai microfoni ufficiali del club, da nuovo allenatore del Tottenham . “ cosa posso promettere? Passione, vera passione. Passione per il mio lavoro, ma anche passione per il club. E’ quello che ho fatto per tutta la mia carriera e farò, ovviamente, di tutto per portare gioia a tutti coloro che amano ...

Mose - lite Giarrusso-Giletti : “Qui inefficienti sono del centrodestra”. E il conduttore si infuria : “Al governo c’erano Renzi e Gentiloni” : Bagarre a “Non è l’arena” (La7) tra l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, e il conduttore della trasmissione, Massimo Giletti, sul caso Mose . Giletti esordisce nella sua domanda a Giarrusso, ricordando: “L’accusa che viene sempre fatta al M5s è quella di bloccare le opere e di dire sempre no”. Il politico risponde su chi attribuisce gran parte delle colpe all’azione della magistratura e ...

Bologna - Salvini ‘inseguito’ dai social : “Qui c’è Facebook - qui Instagram e qui TikTok”. Poi : “Devo cantare? Faccio vedere la pancia?” : Matteo Salvini è a Bologna, al PalaDozza, per l’evento che darà il via alla campagna elettorale in Emilia-Romagna. Prima della serata con la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, il segretario del Carroccio ha mostrato, sui social, la preparazione del comizio seguito da tre persone del proprio staff che si occupa di comunicazione. Salvini, infatti, è comparso in diretta in contemporanea su Facebook e Instagram, mentre un’altra ...

nzingaretti : Oggi in Emilia Romagna per sostenere @sbonaccini. Una sfida che dobbiamo vincere insieme per il bene dei cittadini… - berlusconi : ???? Sono ottimista perché ho parlato con molte persone qui in #EmiliaRomagna e c’è in giro una voglia di cambiamento… - ricpuglisi : Un ottimo fact checking sul curriculum della leghista @ladyonorato. Brava @rosalbareggio, finalmente sui media tr… -