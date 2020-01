Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini agli Australian Open? Montepremi importante ma si può salire (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fabio Fognini sta incantando agli Australian Open 2020 e si è qualificato agli ottavi di finale del primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha sconfitto l’argentino Guido Pella in tre set e può così proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne, il 32enne tornerà in campo domenica 26 gennaio per affrontare lo statunitense Tennys Sandgren che sta ben figurando nella terra dei canguri dove ha già eliminato i quotati Matteo Berrettini e Sam Querrey. Innegabilmente il nostro portacolori, numero 12 del ranking ATP, partirà con i favori del pronostico ma non potrà sottovalutare un avversario ostico che attualmente è il numero 100 al mondo. Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini agli Australian Open 2020? Il marito di Flavia Pennetta si è già assicurato un assegno da 300mila dollari Australiani (circa 186mila euro) per essere approdato a questa fase della ... oasport

Antonio_Tajani : In #Calabria ennesimo blitz contro i furbetti del #redditodicittadinanza. Furbetti benestanti, titolari di ville lu… - AmoreCriminal : 'La violenza sulle donne riguarda tutti. Non importa se sei al sud o al nord, se vivi in città o in provincia, non… - marioerdrago : @tvlgalccllz @laetranger Ma non puoi valutare singolarmente ogni misura, devi fare il totale tra quanti soldi entra… -