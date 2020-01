Policlinico di Bari, donna ricoverata con sintomi non dissimili da virus Cina (Di venerdì 24 gennaio 2020) La donna ricoverata al Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus presenta una sintomatologia "non dissimile" da quella della malattia che si sta diffondendo dalla Cina. Lo ha precisato in una nota il Policlinico di Bari. "In riferimento al sospetto caso di coronavirus 2019-nCoV ricoverato presso l'Azienda Policlinico di Bari - e' spiegato - si comunica che in base agli esami microbiologici effettuati e' stata individuata una positivita' per Micoplasma. Tale diagnosi e' clinicamente compatibile con la sintomatologia presentata dalla paziente e non dissimile dalla malattia causata dal coronavirus. Si resta in attesa comunque degli ulteriori accertamenti in corso per la precisazione diagnostica definitiva". ilfogliettone

RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus - TgrRai : Ricoverata nel Policlinico di Bari, per un sospetto caso di #coronavirus, una donna con sintomi influenzali, febbre… - SanteramoLivei1 : slVirus Cina: prima analisi escluderebbe caso al Policlinico di Bari -