Pino Insegno-Alessia Navarro, una coppia per “Imparare ad amarsi” (Di sabato 25 gennaio 2020) coppia nella vita e sul palcoscenico, Pino Insegno e Alessia Navarro portano in scena dal 29 gennaio al 16 febbraio al Teatro della Cometa di Roma "Imparare ad amarsi". Basato su un testo di enorme successo in Francia, lo spettacolo di Pierre Palmade e Muriel Robin, diretto da Siddhartha Prestinari, racconta una storia d'amore, in maniera divertente. "Una commedia divertente, sì molto divertente. La storia di una coppia, una coppia come tante, con tutte le fasi che una coppia può attraversare, quindi nel nostro caso l'innamoramento, il matrimonio, la noia, un po' quello che succederà tra poco fra noi due" dicono scherzando. Il testo è adattato in italiano da Claudio Insegno. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia danno un ritmo musicale al racconto: ci si ritrova a ridere dell'amore e a ridere di noi stessi."La cosa bella è che all'interno dello spettacolo ci sono ... ilfogliettone

