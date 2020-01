Pazienza sullo scudetto: «Grande lavoro di Conte all’Inter» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Michele Pazienza ha parlato in esclusiva a Juventus News 24 sul match contro il Napoli e la corsa scudetto Michele Pazienza ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24 dicendo la sua sulla corsa scudetto e sul match di domenica sera tra due sue ex squadre: Napoli e Juve. scudetto – «Conte all’Inter ha fatto un gran lavoro dal punto di vista mentale, prima ancora che tattico. Per far andare il motore a mille, come dice a lui. Sarà una lotta fino alla fine tra i nerazzurri e la Juve. La Lazio alla lunga potrebbe avere dei problemi perché le seconde linee non sono all’altezza dei titolari». Conte – «Schietto e sincero. Mi ha dato dato dal punto di vista tecnico, tattico e umano. Lo stimo». LEGGI SU JUVENTUS NEWS 24 L’INTERVISTA INTEGRALE Leggi su Calcionews24.com calcionews24

