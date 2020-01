Paquetà-Milan addio, Dortmund chiama Emre Can (Di venerdì 24 gennaio 2020) A una settimana dal termine del mercato (ore 20 del 31 gennaio) qualche nodo comincia a sciogliersi. Sembra ormai ormai imminente l'accordo tra Napoli e Inter per POLITANO (prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto), ufficiale Moses all'Inter con ERIKSEN sempre piu' nerazzurro (magari insieme a LLORENTE e con CALHANOGLU eventuale suo sostituto al Tottenham), mentre PJACA e' ormai un giocatore del Cagliari, TONELLI e' della Samp e il 'sogno' Milanista Dani OLMO a un passo dal Lipsia. Chi invece dovra' fare gli straordinari sono quelle squadre alle prese con gli infortuni: e' il caso, soprattutto, Roma, costretta dalla sfortuna a fare un vero mercato di riparazione.Dopo Zaniolo, e' adesso il turno di Diawara fare i conti con un infortunio serio che obblighera' Petrachi a intervenire con un paio di acquisti, un esterno e un centrocampista le priorita'. Per l'attaccante il casting ... ilfogliettone

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… - capuanogio : #Paquetà colto da malessere da ansia domenica dopo la sesta panchina consecutiva con il #Milan. Portato in clinina… -