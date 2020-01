Ostia, due poliziotti feriti dopo aver speronato ladro auto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – Un inseguimento finito con uno speronamento e due poliziotti feriti. Attimi di paura alle 14 sulla via del Mare, a Roma, dove due agenti hanno intercettato un uomo che questa mattina alle 8 aveva rapinato una ragazza di 39 anni della sua autovettura, dopo averla minacciata con una forchetta. Il ladro, un 43enne pluripregiudicato originario del napoletano, non aveva calcolato pero’ che dentro il mezzo c’era la borsa della donna, con all’interno il cellulare. La polizia di Ostia, utilizzando il gps del telefono ha iniziato la caccia all’uomo e dopo vari tentativi, una volante e’ riuscita ad individuare la Toyota Aygo rubata qualche ora prima. Innescato l’inseguimento sulla via del Mare, gli agenti giunti all’altezza del pont della Roma-Lido, hanno speronato l’auto fermando la fuga a folle volocita’ dell’uomo. Il ... romadailynews

