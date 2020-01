Nasce Casa Pagani, format web di Ludovica Pagani - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Galici Ludovica Pagani ha dato il via a un nuovo progetto per il suo canale YouTube: Casa Pagani è format web nel quale l'influencer incontra i volti noti, regalando piacevoli interviste al pubblico della rete In momento storico nel quale le web tv sono sempre più numerose e seguite, sono tanti i volti noti che decidono di intraprendere questa strada. YouTube e Instagram sono le piattaforme più semplici e intuitive, oltre che quelle maggiormente seguite dal pubblico giovane al quale si rivolgono spesso i programmi web. L'ultima in ordine di tempo ad essere sbarcata su YouTube, per esempio, è Ludovica Pagani, che ha da poco dato il via al suo Casa Pagani. Dj e influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram, Ludovica Pagani ha dato vita a un nuovo format web disponibile sul suo canale YouTube nel quale incontra diverse celebrità in ogni puntata. La ragazza ha ... ilgiornale

