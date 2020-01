Morte studentessa in Ateneo, conferenza stampa del Rettore Loia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa annunciato la nascita di un osservatorio, composto da docenti, personale tecnico amministrativo e gli stessi studenti, per monitorare l’ambiente e offrire supporto psicologico alla popolazione studentesca all’interno dell’Ateneo, il Rettore Vincenzo Loia, che, nel primo pomeriggio di oggi , ha voluto incontrare la stampa per esprimere la sua vicinanza alla famiglia della studentessa di Medicina, Daniela Piscione, che stamattina ha perso la vita precipitando dal parcheggio multipiano dell’Università. Sulla dinamica e se si è o meno trattato di un incidente il Rettore non ha riferito, ma è apparso molto scosso, ha definito quanto accaduto una perdita tragica e non ha voluto aggiungere molti dettagli alla vicenda sulla quale è aperta un’inchiesta, ha chiesto riservatezza e rispetto per la famiglia e ha annunciato che verrà ... anteprima24

