Me contro Te, attenti a questi due (Di venerdì 24 gennaio 2020) I Me contro te debuttano in tvI Me contro te debuttano in tvI Me contro te debuttano in tvI Me contro te debuttano in tvI Me contro te debuttano in tvQuando non capiamo un mondo complesso, chiediamo a chi ci sta dentro di spiegarcelo «come se dovessi farlo a un bambino». Ma con Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia (classi 1992 e 1997), ormai milanesi d’adozione ma siciliani di Partinico, in quel di Palermo, coppia in rete e nella vita, amatissimi a colpi di miliardi di visualizzazioni dai più piccoli, la storia si capovolge. E tocca che ce la raccontino «come dovessero farlo ai grandi». Sconosciuti a chi non ha figli (che possono cadere nel pensiero facile che siano solo due ragazzini baciati da una Dea fortuna che negli ultimi tempi è più bendata del solito), divertono ma sono un fenomeno serio, e non solo per i quattro milioni e mezzo di iscritti al loro canale YouTube ... vanityfair

novasocialnews : Me contro Te, attenti a questi due #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - Inprimeit : Me contro Te, attenti a questi due - dall_daniele : RT @AdryWebber: Ecco com' è armato l'esercito di Macron e della Ue contro il popolo e i #GiletJaunes altro che Polizia... Potrebbe tocc… -