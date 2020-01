Marocco, l’incubo di una 17enne: violentata dal branco da almeno 20 uomini per 25 giorni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Oumaima, un’adolescente marocchina di 17 anni, è stata rapita e violentata da un gruppo di almeno 20 uomini. Il branco l'ha tenuta segregata per quasi 25 giorni in una casa alla periferia di Casablanca. Due anni fa, la vittima aveva denunciato due degli aggressori, ma il caso era stato archiviato. Questa brutta vicenda di stupro di gruppo ricorda l'incubo vissuto da Khadija, violentata e torturata nel 2018. fanpage

