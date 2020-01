Mamma pusher, in auto con droga e la figlia di 2 anni: arrestata 34enne pregiudicata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPolla (Sa) – I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA), diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato una 34enne pregiudicata del posto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di controlli antidroga svolti “a tappeto” sul territorio valdianese notavano che, alla vista dei militari, un’autovettura – condotta dalla donna e con a bordo la propria figlia di 2 anni – accelerava la marcia, dirigendosi per imboccare l’autostrada A2 del Mediterraneo. I Carabinieri, insospettiti da tale improvvisa accelerazione della macchina, la sottoponevano a controllo, risultando apparentemente regolare. La perquisizione personale, svolta da personale femminile dell’Arma, permetteva di rinvenire, un involucro – sapientemente sagomato con del nastro adesivo per permetterne ... anteprima24

