Maltempo: in corso spargimento di sale nel Reatino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Astral Infomobilità comunica in una nota che è “in corso spargimento di sale, a cura di Astral Spa, in provincia di Rieti sulla strada provinciale 54 dal km 0 al km 25+700, sulla strada regionale 657 Sabina dal km 0 al km 23+200, e sulla strada regionale 313 di Passo Corese dal km 0 al km 45+270.“L'articolo Maltempo: in corso spargimento di sale nel Reatino Meteo Web. meteoweb.eu

