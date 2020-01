LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Italia in semifinale con le staffette, Fontana avanza in tutte le distanze (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata su OA Sport. Appuntamento a domani per la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Short track. 17.00 Anche la staffetta maschile dell’Italia si qualifica alle semifinali. Andrea Cassinelli, Marco Giordano, Tommaso Dotti, Yuri Confortola sono secondi (6:52.044) nella loro batteria alle spalle dell’Olanda (6:50.621). Le altre batterie sono state vinte da Ungheria e Russia che passano il turno insieme a Germania e Ucraina. 16.18 Italia nella terza batteria con Turchia, Olanda, Gran Bretagna. Questo il quartetto: Andrea Cassinelli, Marco Giordano, Tommaso Dotti, Yuri Confortola. 16.16 Tra poco i quarti di finale della staffetta maschile. 16.15 L’Italia vola in semifinale con la staffetta femminile. Arianna Fontana, Arianna Sighel, Cynthia Mascitto, ... oasport

