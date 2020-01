LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Jansrud rinasce e precede Kilde e Mayer! 5° un Casse commovente (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI BANSKO DALLE ORE 09.45 (24 GENNAIO) LA START-LIST DEL SuperG 12.22 Nils Allegre parte bene in vetta con 20 centesimi di distacco, quindi perde progressivamente con diversi errori in punti importanti. Il francese chiude tredicesimo a 1.35 con un ottimo finale nel quale procede sui tempi di Jansrud. Ora al cancelletto lo svizzero Gilles Roulin. 12.20 James Crawford (Can) non va oltre la diciottesima posizione a 1.73. Al via il francese Nils Allegre. 12.18 Parte il canadese James Crawford, pettorale numero 21 12.15 Più che buona prestazione per Pinturault, nono a 1″14. Sono punti preziosi per la classifica generale. 12.13 E’ RINATO Jansrud! Dopo una stagione opaca, il norvegese si porta in testa con 0.16 su Kilde e Mayer, secondi a pari merito! 4° Caviezel a 0.49, 5° ... oasport

