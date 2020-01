LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: sarà decisivo il quinto set (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Millman attacca bene di dritto ma Federer recupera bene, l’Australiano sciupa l’occasione tirando out. 6-4 Millman!!!! Bravo l’Australiano a sfruttare l’unica palla break concessa da Federer. sarà decisivo il quinto set! 40-0 Prima vincente di Millman! 30-0 Brutta risposta dello svizzero sulla seconda dell’Australiano, palla in rete. 15-0 Stecca di rovescio Federer. 5-4 Millman. Lo svizzero torna in scia all’avversario che servirà per il set. A-40 Prima incisiva e grandissimo lungo linea di dritto dello svizzero che lascia impietrito l’avversario. 40-40 Brutto errore di Federer che sparacchia via un dritto in controbalzo. 40-30 Vola via il rovescio ad incrociare dell’Australiano. 30-30 Trova una risposta di rovescio strettissima Millman che sale a rete e chiude col lungo linea. 30-15 ... oasport

