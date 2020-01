La scritta shock sulla casa del figlio di una deportata collegata a un articolo di Aldo Ricolfi (Di venerdì 24 gennaio 2020) «L’emergenza odio è colossale, palpabile in tutti i campi. La mente torna a notti buie e vergognose della nostra Storia recente». Sono queste le parole scritte da Aldo Ricolfi, figlio di Lidia Beccaria Ricolfi, staffetta partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, una delle grandi voci dell’orrore dei lager – sull’ultimo numero del settimanale Provincia Granda. A questo articolo potrebbe essere in qualche modo collegata la comparsa, nella notte, di una scritta antisemita sulla porta della sua abitazione, a Mondovì, Cuneo. In quella casa aveva vissuto fino alla sua morte, nel 1996. I fatti La scritta antisemita “Juden hier“, “qui ci sono ebrei“, è comparsa nella notte nella cittadina in provincia di Cuneo : come nelle città tedesche durante il nazismo. La via dove sorge la casa è stata intitolata proprio alla Rolfi pochi anni fa. «Ho attraversato ... open.online

