Innocente in prigione da 19 anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Manuel Germán Ramírez Valdovinos, è stato dietro le sbarre per 19 anni accusato di aver ucciso una persona che in realtà è ancora viva. Fu arrestato il 26 maggio 2000 nello Stato del Messico. Il suo caso è diventato una dimostrazione del fatto che il sistema giudiziario del paese è inefficiente, ed in cui le persone innocenti finiscono in prigione. Il 26 maggio saranno 20 anni da quando Manuel ha perso la libertà, è stato arrestato con violenza e senza un mandato di arresto nella città di Tepexpan, appartenente ad Acolman. Manuel, che aveva 22 anni a quel tempo, tornò presto dal suo lavoro di insegnante di musica in una scuola pubblica per festeggiare con sua moglie il primo mese del suo unico figlio. Erano le otto di sera quando la polizia giudiziaria interruppe la loro celebrazione. Gli agenti lo ammanettarono, lo misero sul retro di un’auto senza targhe e con i vetri ... bigodino

cowboynando : In prigione! Non per giustizialismo ma per ottemperare agli esiti giudiziari. Craxi non era un esule, era un condan… - editta_fazzi : La lega vuole che si digiuni per il suo capo,il #Salvini ,per colui che spudoratamente si paragona a S.Pellico nel… - franceschilli : @CarloZimmatore @stefanodelgiud1 @MichelePlastino Pensa, un innocente può andare ingiustamente in prigione, mentre… -