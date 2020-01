Imprenditore sanità arrestato, 28 gennaio interrogatorio di garanzia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Si terrà martedì 28 gennaio l’interrogatorio di garanzia dell’Imprenditore della sanità Vincenzo Schiavone, proprietario di varie cliniche in Campania, finito ieri agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che gli contesta reati di corruzione ed illeciti edilizi in relazione ai lavori di ampliamento della clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Giuseppe Stellato, legale dell’Imprenditore, presenterà nei prossimi giorni ricorso al Tribunale del Riesame in cui chiederà l’annullamento dell’ordinanza di arresto firmata dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica. Nell’inchiesta sono indagate oltre 40 persone, tra cui l’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo con i gli assessori e i consiglieri comunali in carica durante i cinque anni del suo mandato ... anteprima24

