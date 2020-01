Ilva, parla l'ad Morselli e gli operai se ne vanno. Solo fischi per lei (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli operai dello stabilimento Arcelor Mittal di Genova ne hanno parlato a lungo, appena saputo che l’amministratore delegato Lucia Morselli sarebbe arrivata a Genova per partecipare alla 41^ commemorazione della morte di Guido Rossa, l’operaio e sindacalista dell’allora Italsider ucciso dalle Brigate Rosse, che si è tenuta in un capannone dello stabilimento genovese. Sul piatto della discussione c’era la ‘forma’ della contestazione, considerata la difficile trattativa tra Governo e Arcelor Mittal dalla quale tra l’altro i sindacati sono esclusi. Alla fine le tute blu hanno deciso: “niente fischi, ma appena l’ad parla usciamo”. Così, mentre qualcuno ha aggiunto col pennarello una bella croce sul simbolo dell’azienda franco-indiana di cui sono dotati i caschetti gialli e blu, altri srotolavano striscioni da ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Ilva, parla l'ad Morselli e gli operai se ne vanno. Solo fischi per lei - chiossimanuela2 : RT @blek57: @patrizia183 @chiossimanuela2 La mia città natale è diventata territorio di nessuno, tra ILVA, raffineria, che inquina quanto i… - blek57 : @patrizia183 @chiossimanuela2 La mia città natale è diventata territorio di nessuno, tra ILVA, raffineria, che inqu… -