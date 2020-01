Giulio Regeni, a 4 anni dalla scomparsa mancano verità e giustizia (Di venerdì 24 gennaio 2020) «Ogni mese che passa allontana la speranza di identificare e condannare i responsabili della morte di Giulio Regeni». Lo dice Europanow!, associazione che ha fra i suoi obiettivi la ricerca della verità nel caso del giovane italiano ucciso in Egitto quattro anni fa. Il ricercatore italiano fu trovato senza vita in un fosso il 3 febbraio. La richiesta per il 25 gennaio, giorno della scomparsa di Regeni, è di esporre striscioni e cartelli alle finestre in qualsiasi lingua. L’organizzazione invita tutti a postare poi le immagini degli striscioni per chiedere di nuovo verità e giustizia per Giulio. Secondo la magistratura italiana l’omicidio ha origini politiche, ma dall’Egitto non sono mai arrivate prove e conferme. Da qui arriva l’appello: «Tocca a tutti i cittadini e tutte le cittadine europei mobilitarsi per esigere che i loro rappresentanti nazionali e europei facciano sentire ... vanityfair

