Gf Vip | Antonella Elia contro Adriana Volpe | “Finta perfettina”

Tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non corre buon sangue ma adesso che la modella brasiliana è stata "difesa" da Adriana Volpe le cose si mettono male anche tra l'attrice e la stessa conduttrice. Antonella Elia si è sfogata in un confessionale contro di lei. Antonella Elia contro Adriana Volpe Antonella Elia non ha perdonato ad Adriana Volpe di aver salvato dalla "nomination" la sua acerrima nemica, Fernanda Lessa, e di averlo fatto secondo lei solo per rispettare il suo ruolo di "perfettina". In un confessionale l'attrice si è sfogata contro la conduttrice: "Lei deve fare sempre la finta perfettina, deve fare la mamma perfetta. Lei non avrebbe mai nominato una donna che risale dal baratro. Lei è una grande giocatrice. Qui ha il ruolo di quella perfettina", ha dichiarato.

