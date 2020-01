Gaffe di Guillermo Mariotto sull’Angelo: “Voglio la quota gay in finale” (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella diretta della semifinale de 'Il cantante mascherato', Guillermo Mariotto diviso nella scelta tra l'Angelo e il Mostro dice di preferire la figura angelica perché: "Voglio la quota gay in finale". Come definire queste parole? Sessiste, omo-sessiste, omofobiche? Sicuramente spiacevoli e retrograde. Perché un personaggio sensibile nel 2020 deve per forza essere identificato come gay? fanpage

