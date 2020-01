Forte terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 6.9 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Forte scossa di terremoto in Turchia. La scossa di magnitudo 6,9 della scala Richter è stato registrato nell'est del Paese alle ore 18.55. Lo ha reso noto il Centro sismologico euromediterraneo, secondo cui l'epicentro del sisma di questa sera è stato localizzato ad una profondità di dieci chilometri. fanpage

