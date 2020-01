Esplosione in una fabbrica a Houston (Di venerdì 24 gennaio 2020) Houston, Texas – C’è stata una forte Esplosione in una fabbrica di Houston. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma sembra che abbia danneggiato diverse case nelle vicinanze. L’Esplosione Al momento i vigili del Fuoco parlano di una sola persona ricoverata. L’Esplosione è avvenuta intorno alle 4.30 del mattino e avrebbe avuto origine da un gas altamente infiammabile. Art Acevado, capo della polizia di Houston, ha detto con un tweet: “Per favore evitate l’area dell’Esplosione e non lasciatevi vincere dalla curiosità“. Guarda il video pic.twitter.com/JgfP7V1O87— Joey Charpentier (@BattleNub19) January 24, 2020 L'articolo Esplosione in una fabbrica a Houston proviene da The Social Post. thesocialpost

