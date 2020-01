Dal Sarrismo a Napoli-Juve, Calzona a Fanpage.it: “Il triennio di Sarri non ha logorato il Napoli” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesco Calzona, secondo allenatore di Maurizio Sarri nel triennio sulla panchina del Napoli, su Napoli-Juventus e il ritorno dell'ex mister azzurro al San Paolo: "Passando al nemico dichiarato ci può stare il risentimento dei tifosi. Ma in quei tre anni abbiamo fatto il massimo. Sarrismo? No, unione di tutte le componenti". fanpage

zerogradiK : @fabio_sclero_si si è smarcato troppo in fretta da tante cose e da tante sue convinzioni,si è smarcato dal sarrismo… - ilnapolionline : Repice a 360 °: dal 'sarrismo' ad Ibra, passando per Politano/Spinazzola... - - PetroMarioBros : Che sofferenza! #sarrismo un po' moscio stasera. #Ronaldo e #DeLigt al top. #Dybala 6-- e un gestire impreciso, len… -