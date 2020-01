Cantante di X Factor condannato a 9 anni di carcere, prometteva soldi a minori in cambio di foto hot (Di venerdì 24 gennaio 2020) Danny Tatley aveva partecipato all'edizione britannica di X Factor nel 2018. Lo scorso anno era stato arrestato con l'accusa di aver chiesto foto esplicite ad un adolescente, ma lui aveva negato sostenendo che si trattasse di un complotto nei suoi confronti. Ora i giudici lo hanno condannato a 9 anni di reclusione e 8 di libertà vigilata. Ad inizio 2019 girò sul web un video nel quale Tatley sniffava una dose di cocaina. fanpage

