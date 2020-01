Calciomercato Napoli, si lavora a un doppio scambio con l’Inter (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: sempre più prossima alla chiusura la trattativa per portare Matteo Politano all’ombra del Vesuvio, ma potrebbe essere solo il primo degli affari con i nerazzurri. Calciomercato Napoli Se ci fossero dei colori identificativi di questa sessione di Calciomercato invernale, al momento, indubbiamente sarebbero quelli nerazzurri. E’ sempre l’Inter la società più attiva da questo punto di vista. La seconda forza della Serie A ha ufficializzato il trasferimento in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 12 milioni del pupillo di Antonio Conte Victor Moses. L’esterno nigeriano classe ’90, che ha scelto la maglia numero 11, nelle scorse ore ha raggiunto i nuovi compagni a cena, partecipando ai riti canori d’iniziazione assieme ad Ashley Young. Assenti, invece, Matteo Politano e Matias Vecino, entrambi con le valigie pronte ... 2anews

