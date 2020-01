firmato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, già approvato a Londra e che adesso deve essere ratificato dal Parlamento europeo. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen nel suo account su Twitter. Il voto della plenaria è previsto il 29 gennaio.(Di venerdì 24 gennaio 2020) La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hannol'di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, già approvato a Londra e che adesso deve essere ratificato dal Parlamento europeo. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen nel suo account su Twitter. Il voto della plenaria è previsto il 29 gennaio.(Di venerdì 24 gennaio 2020)

Rinaldi_euro : God Save the Queen! #Brexit, la regina Elisabetta ha firmato: il Regno Unito uscirà dall'Ue il 31 gennaio - Il Fatt… - contessaelvira : @VittorioBanti La Regina ieri ha firmato Brexit. Lo trovi a pag.19 di non so quale giornalone. - TelevideoRai101 : Brexit, in Ue firmato accordo su ritiro -