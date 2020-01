Brad Pitt: "Ho detto no a Matrix. Ho scelto la pillola rossa" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Brad Pitt ha svelato malvolentieri di aver rinunciato a Matrix dopo che gli era stato offerto il ruolo di neo, che però non sentiva suo. Tra tutti i ruoli rifiutati da Brad Pitt nel corso della sua carriera, il più clamoroso riguarda Matrix. Nel ritirare il Leonard Maltin Modern Master Award, il divo ha ricordato con riluttanza di aver rinunciato a uno dei film che ha avuto il maggior impatto culturale sull'industria dell'epoca. Nel corso dell'intervista sul palco, Brad Pitt ha confessato: "Ho detto no a Matrix". Di fronte al rumoreggiare della platea, l'attore ha proseguito sorridendo: "Ho preso la pillola rossa, ma è l'unico film che nominerò." Lo scorso anno, durante il 20° anniversario di Matrix, il produttore Lorenzo di Bonaventura ha dichiarato che ... movieplayer

