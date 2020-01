Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: Maggie Pierce accusata di omicidio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16×10: la Pierce denunciata per la morte della cugina Sabrina Ieri notte, sulla ABC, è andato in onda l’attesissimo crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19. Come annunciato nel corso dei lunghi mesi che hanno preceduto il debutto, lo speciale ha affrontato le conseguenze del disastroso incidente avvenuto durante la 16×09. Sebbene gran parte della puntata sia stata dedicata all’eroico salvataggio dei personaggi rimasti in trappolati nel bar di Joe, la storyline che ha maggiormente attirato l’attenzione dei fan ha avuto luogo negli ultimissimi minuti di Grey’s Anatomy 16×10. Contro ogni previsione, la protagonista della trama più sconvolgente è stata Maggie Pierce. La dottoressa, attualmente in congedo dal suo ruolo di chirurgo, ha infatti ricevuto una scioccante notizia: è stata citata in giudizio con l’accusa di ... lanostratv

