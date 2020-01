Alan Wake torna disponibile sullo store di Xbox (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo essere stato rimosso dal negozio digitale di Xbox nel 2017 a causa di problemi di licenza con la colonna sonora del gioco, il classico cult di Remedy Entertainment, Alan Wake, è finalmente tornato sul marketplace questa settimana.Alan Wake appare nuovamente quando viene cercato sullo store e può essere finalmente acquistato di nuovo. Il gioco è venduto a $ 19,99 e la versione venduta è quella originariamente pubblicata su Xbox 360. Alan Wake è parte del programma di retrocompatibilità di Xbox One, quindi la versione 360 ​​è perfettamente funzionante con Xbox One.Alan Wake dovrebbe anche fare un apparizione più grande entro la fine dell'anno quando Remedy pubblicherà un nuovo episodio DLC per il suo Control che apparentemente si collegherà ad Alan Wake. I dettagli su come Alan Wake e Control saranno legati insieme non sono stati ancora rivelati da Remedy e ci sono ancora ... eurogamer

