"What Did Jack Do?" il nuovo corto di David Lynch su Netflix - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Niccolò Sandroni David Lynch è su Netflix con il suo cortometraggio What Did Jack Do?, una storia “nonsense” in cui il regista interroga una scimmia Su Netflix è stato rilasciato un nuovo cortometraggio di David Lynch, si tratta di un interrogatorio surreale tra Lynch e una scimmia. Il nuovo corto di David Lynch Si chiama "What Did Jack Do?" l’ultimo lavoro diretto e interpretato da David Lynch. Nei 17 minuti di questo cortometraggio in bianco e nero vediamo il regista-attore che interroga una scimmia parlante, vestita in abito nero come lui, messa alle strette riguardo alla morte di Max. Il dialogo tra i due protagonisti verte su uccelli e galline, sfociando spesso in assurde considerazioni, tipiche dei lavori di Lynch, condite inoltre dall’immancabile caffè e da sigarette. Nonostante la pubblicazione su Netflix sia avvenuta lo scorso 20 gennaio in occasione del compleanno ... ilgiornale

