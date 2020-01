Viterbo, ciclista falciato da un Suv sulla Cassia: giovane portato d’urgenza in ospedale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un ciclista è stato investito questa mattina a Viterbo, mentre sulla sua bici viaggiava su via Cassia. Si tratta di un giovane, trasportato immediatamente all'ospedale di Belcolle, dov'è tutt'ora ricoverato. Non si hanno informazioni sulle sue attuali condizioni. Il conducente del Suv che l'ha investito si è fermato a prestare soccorso. fanpage

