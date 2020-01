Virus cinese: la città di Wuhan isolata e le altre cose che sappiamo finora (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Cina si sposta per il CapodannoLa Cina si sposta per il CapodannoLa Cina si sposta per il CapodannoLa Cina si sposta per il CapodannoLa Cina si sposta per il CapodannoLa Cina si sposta per il CapodannoLa Cina si sposta per il CapodannoC’è una città di 11 milioni di abitanti in quarantena. Wuhan, la città in cui si è manifestato per la prima volta il coronaVirus che fa paura al mondo, è isolata dal resto della Cina. L’obiettivo è limitare il diffondersi del Virus perché fermarlo qui renderebbe più semplice la gestione dell’emergenza e la predisposizione di contromisure. È stata fermata l’intera rete dei trasporti, cioè bus, metropolitana, traghetti e pullman. Non partono treni e aerei. I residenti si potranno spostare solo per motivazioni speciali. Ci sono posti di blocco per controllare auto e camion. Non si possono spostare gli animali da cui il Virus proviene, che però si trasmette ... vanityfair

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA -