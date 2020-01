Video/ Renate Giana Erminio, 2-1,: highlights e gol, il derby è nerazzurro, Serie C, (Di giovedì 23 gennaio 2020) Video Renate Giana Erminio, risultato finale 2-1,: gli highlights e i gol del derby di Meda, valido per la 20giornata nel girone A di Serie C. ilsussidiario

zazoomnews : DIRETTA RENATE ALESSANDRIA- Video streaming tv: ospiti ok nei precedenti Serie C - #DIRETTA #RENATE #ALESSANDRIA-… -