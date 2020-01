Via libera del governo al taglio del cuneo fiscale: aumenti in busta paga per 16 milioni di lavoratori (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Slittano al 27 gennaio le nomine dei vertici delle agenzie fiscali ilsole24ore

FabrizioRomano : Eriksen sarà un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni, non ci sono dubbi o sorprese. La dirigenza è convinta di… - civati : Per non dimenticare, perché tutto non scivoli via, senza risposte. Perché sia libera. #SilviaRomano - you_trend : ?? #BREAKING La #Cassazione ha dato il via libera al #referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlame… -