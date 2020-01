Tommy Onofri: Antonella Conserva sequestrò il bambino, ora è in permesso premio. La mamma del bimbo: "Doccia fredda" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo quattordici anni è uscita di prigione, ma alle sue spalle resta una condanna a ventiquattro anni di prigione per il sequestro del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo di diciotto mesi che a Casalbaroncolo, in provincia di Parma, nel 2006 fu sequestrato e ucciso. Se quel piccolo non fosse stato ucciso, a fare da ‘carceriere’ - secondo i piani architettati all’epoca da Mario Alessi e Salvatore Raimondi - sarebbe stata proprio lei, Antonella Conserva, l’ex compagna di Alessi. Oggi - secondo quanto riferisce News Mediaset - Antonella Conserva è in permesso premio: pur detenuta è fuori dalle mura del penitenziario di Bollate dove sta scontando la sua pena ed è stata recentemente trasferita dal carcere di Verona.“E’ stata una doccia fredda - commenta ai microfoni di News Mediaset Paola Pellinghelli, madre del piccolo Tommy - ... huffingtonpost

