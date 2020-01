Tempesta Gloria si abbatte sulla Spagna: 7 morti e allerta in Francia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo le Baleari, colpite da inondazioni, frane e smottamenti, il maltempo si è abbattuto sul resto della penisola. Violenti piogge e grandinate hanno coinvolto soprattutto la parte centro-orientale del Paese. A Barcellona e Valencia le raffiche di vento hanno raggiunto i 120 km/h. Fortemente colpita dalla Tempesta anche la zona di Alicante. Imbiancate Granada e Albacete. Devastata la costa orientale spagnola, con onde alte fino a 8 metri. Molte anche le mareggiate che hanno spiaggiato diverse imbarcazioni. Più di 200mila persone sono rimaste senza elettricità nella provincia di Girona. La Tempesta Gloria sta devastando la Spagna: al momento si contano 7 vittime e l’allarme si è esteso alla vicina Francia, dove è già stata diramata l’allerta rossa. Tempesta Gloria si abbatte su Spagna e Francia Un uomo caduto in mare nel porto di Palamos, nel nord-est della Catalogna, è la ... notizie

SkyTG24 : Tempesta a Maiorca, spruzzi delle onde superano i palazzi. VIDEO - Primapressit : La tempesta Gloria fa 7 vittime in Spagna ed ora è 'allerta rossa' in Francia - NotizieANSA : ?? #Notizie #ANSA - #Ultimora ?? Tempesta Gloria fa 7 morti in Spagna Allerta in Francia, 1500 evacuati nei Pirenei… -