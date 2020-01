Su larga scala i problemi Vodafone ed Ho il 23 gennaio: 4G non funziona, down confermato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono piuttosto diffusi in questi minuti i problemi Vodafone ed Ho che sono segnalati dagli utenti in giro per l'Italia. Il riferimento "geografico" è opportuno come non mai, considerando il fatto dando uno sguardo ai commenti degli utenti appare davvero complicato geolocalizzare quello che ha tutta l'aria di essere un down. Al momento della pubblicazione dell'articolo, dunque, un'altra vicenda calda da tenere in considerazione dopo la questione della sanzione economica che abbiamo menzionato in giornata sulle nostre pagine. Come si manifestano i problemi Vodafone ed Ho del 23 gennaio Provando a scendere in dettagli con le informazioni frammentarie disponibili fino a questo momento, potremmo dire che i problemi Vodafone ed Ho del 23 gennaio riguardino prevalentemente il 4G. Con fibra dell'operatore rosso, infatti, non emergono particolari anomalie, anche se la situazione è in ... optimaitalia

borghi_claudio : @Luca_torresan_ Mi pare che anche gli altri fossero interessati. Che dici? Mi sa che vale davvero la pena di ricomi… - OptiMagazine : Su larga scala i problemi Vodafone ed Ho il 23 gennaio: 4G non funziona, down confermato - XinhuaItalia : Pechino cancella le attività su larga scala per prevenire e controllare il diffondersi del coronavirus… -