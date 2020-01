“Sto vivendo un incubo”. Uomini e Donne, volano gli stracci: Maria De Filippi gelata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uomini e Donne, nella puntata del trono over di oggi Romolo e Olga sono stati i protagonisti assoluti. Uno scambio accesso, desideri, speranze e frecciata che non sono passate inosservate davanti all’occhio vigile di Maria De Filippi. Le accuse di Olga sono state pesanti: Romolo la chiamava tutti i giorni, anche da altri numeri, perché cercava in tutti i modi di riconquistarla pur sapendo che non ci fosse niente da fare. “Per me – queste le parole della donna – sta diventando un incubo. Mi telefona con qualsiasi numero. Non ce la faccio più con te”. In realtà quello di Romolo, cavaliere particolarmente seguito nell’universo di Uomini e Donne è soltanto l’ingenuo atteggiamento di chi non si arrende dinanzi a una rottura di qualcosa in cui erano state riposte grandi speranze: “Mi hai illuso. Tu vuoi stare qua e basta! Hai detto sempre che ti piace stare qua! Sei una grande bugiarda! ... caffeinamagazine

deepestharry : Io non ce la faccio più ogni giorno ad avere un’ansia costante che mi parte da dentro perché ogni giorno è il giorn… - weirdodisaster : RT @makenesoio: non sto vivendo davvero mi sembra di fluttuare in mezzo alle persone mentre loro vivono ed io le guardo dall'alto pensando… - artdvlan : RT @makenesoio: non sto vivendo davvero mi sembra di fluttuare in mezzo alle persone mentre loro vivono ed io le guardo dall'alto pensando… -