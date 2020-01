Simona Ventura: “Sorpresa per il matrimonio, Isola punto più basso della carriera” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Simona Ventura fa il punto della sua vita, tra pubblico e privato, tra il punto più basso della sua carriera e quello più alto della sua storia con Giovanni Terzi. C’è chi lo fa dall’analista, e c’è chi sceglie Piero Chiambretti. Ma con un vestito blu dallo spacco vertiginoso e un filmato celebrativo c’è molto più gusto. L’Isola il punto più basso di una carriera La Ventura arriva da un anno incredibile sotto tutti i punti di vista: “Il 2019 è stato l’anno della rinascita, ho recuperato la simpatica cialtrona che sono sempre stata. Ho ripreso la mia energia, la mia forza. Chi mi ammazza? Eh beh ci provano, non ci riescono mai, ma ci provano”. Il riferimento è ad alcune colleghe invidiose e ad alcuni momenti di bassa televisione. A offrire lo spunto è il filmato che permette di rivedere la conduttrice all’Isola dei Famosi, come concorrente, impegnata nella lotta nel fango con ... thesocialpost

