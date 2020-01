Se la Rai si trasforma nel citofono elettorale di Matteo Salvini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ieri sera, in prima serata, oltre sei milioni e mezzo di telespettatori erano sintonizzati su Rai 1 per vedere Juventus-Roma, il big match di Coppa Italia. Con uno share del 24,9%, si è trattato della programmazione serale più seguita tra le varie reti generaliste, un elemento prevedibile vista la passione calcistica italiana e il prestigio dell’incontro trasmesso. È senza dubbio per questo che, a quattro giorni dal voto in Emilia-Romagna e in Calabria, dalla Rai devono aver pensato di monetizzare elettoralmente questa massiccia presenza di telespettatori. Tra il primo e il secondo tempo della partita sullo schermo è comparso Matteo Salvini, che in qualche minuto ci ha spiegato perché mettere la X sullo stemma della Lega alle imminenti elezioni. Un vero e proprio comizio unilaterale senza contraddittorio, in quella che doveva essere un’anticipazione della successiva puntata di Porta a ... wired

