Scherma, Andrea Cipressa: “Mi chiuderò in una stanza con Arianna ed Elisa. Non mi interessa che siano amiche ma voglio condivisione di un obiettivo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Elisa Di Francisca prova l’affondo, Arianna Errigo para e risponde. Non ci sarebbe nulla di strano se questo avvenisse su una pedana ed invece il tutto è stato creato lontano dal loro ambiente, ma tramite un’intervista ed uno sfogo sulla propria pagina Facebook. E’ stata una giornata molto difficile per il fioretto femminile italiano, con due delle sue principali interpreti che si sono attaccate da lontano. Comincia Di Francisca con un’intervista nella quale parla di un clima davvero poco sereno all’interno della squadra, spiegando anche in questo modo le ultime gare senza vittoria. Errigo non ha gradito per niente le parole della connazionale e l’ha duramente attaccata sui social con un post nel quale la invita a pensare maggiormente alla sua ai suoi ultimi assalti con la squadra. Una situazione che ha ovviamente travolto anche il commissario tecnico ... oasport

OA_Sport : Scherma, Andrea Cipressa: “Mi chiuderò in una stanza con Arianna ed Elisa. Non mi interessa che siano amiche ma vog… - salvo705 : RT @_Carabinieri_: #Scherma: le squadre italiane di fioretto maschile e femminile si piazzano sul podio in coppa del mondo, assicurandosi i… -