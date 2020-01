Samira El Attar, il marito Mohamed è in carcere in Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le autorità sperano che questa possa essere la svolta decisiva per risolvere il giallo della scomparsa di Samira El Attar, di cui non si hanno notizie da 3 mesi esatti. Il marito Mohamed Barbri è rientrato in Italia e si trova ora nel carcere di San Vittore a Milano. È in attesa di interrogatorio, che i legali della vittima sperano possa essere decisivo. Rimpatriato dopo l’arresto in Spagna Mohamed Barbri era fuggito la mattina di Capodanno, lasciando dietro la figlia di 4 anni. Una fuga che aveva definitivamente acceso i campanelli d’allarme sul suo ruolo nella scomparsa della moglie Samira, 43enne scomparsa da Stanghella, per la quale l’uomo è indagato di omicidio e occultamento di cadavere. Arrestato in Spagna, ora Mohamed Barbri è rientrato in Italia. Lo rivela il Gazzettino, che specifica inoltre come a breve la Procura di Rovigo dovrebbe chiederne il trasferimento.Quello ... thesocialpost

