Salvini, l’appello del minorenne: “È una brutta cosa, togli quel video” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non si placano le proteste per l’ultimo gesto eclatante di Matteo Salvini: citofonare a casa di un famiglia per domandare se siano spacciatori. Dopo l’intervista a Fanpage al giovane minorenne accusato, lo stesso è stato intervistato dall’avvocatessa e attivista Cathy La Torre. Nel video su Facebook, lancia un appello: “Salvini, togli quel video“. Chi è il ragazzo messo alla gogna da Salvini Ha la cadenza un po’ impacciata, quei vari “cioè” tipici di un’età in cui parlare con gli adulti non mette ancora a proprio completo agio. Ha anche un forte accento bolognese, perché lo è di nascita: non tunisino, come indicato da Salvini e rilanciato nelle prime notizie, ma italiano. Eppure ora tutta Italia lo conosce come Iaia, il tunisino spacciatore.Da quando Matteo Salvini ha citofonato a casa sua per domandare al padre se lui e il figlio fossero uno spacciatore, le cose sono cambiate: ... thesocialpost

