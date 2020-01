Renzi: ‘Di Maio mi accusa di fuoco amico? Gli chiedo i diritti d’autore. M5s destinato al declino’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Di Maio mi accusa il fuoco amico? Potrei chiedergli i diritti d’autore”. Scherza Matteo Renzi, al termine della conferenza stampa in Senato sul bonus per i diciottenni, sulle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5s. “Sono l’ultimo adatto parlare di lui perché nessuno mi ha insultato come i 5 stelle, dico solo che quando uno se ne va quelli che lo hanno adulato fino al giorno prima di solito si scoprono ipocriti. Gli auguro di non vivere questa vicenda umana”. L'articolo Renzi: ‘Di Maio mi accusa di fuoco amico? Gli chiedo i diritti d’autore. M5s destinato al declino’ proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

