Polizze auto, scoperte truffe in sei siti internet: ecco quali (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’IVASS scova ben sei siti di compagnie assicurative che emettevano truffe. I veicoli non risultavano poi, regolarmente assicurati Fonte foto: (termometropolitico.it) Sono stati resi noti, i nominativi di sei siti internet che truffavano i clienti, emetterendo Polizze assicurative per le auto, false. I veicoli quindi, non risultavano poi assicurati, al momento di un possibile controllo. La notizia, arriva direttamente dall’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. I siti, che compivano la truffa sono i seguenti: www.assiassicover.it; www.goldassicura.com; www.assicuraqui.it; www.latemporanea.net; www.directassicurazione.com; www.quixabrokerassicura.com. Qualora quindi, aveste sottoscritto la vostra ultima assicurazione online, assicuratevi che non lo abbiate fatto tramite uno di questi portali. L’IVASS, raccomanda ad ogni modo, ... chenews

